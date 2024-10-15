Organ naklinde Karadeniz birinci

Samsun'da ikamet eden 41 yaşındaki Hamide Tuncel, tedavi için gittiği Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncel, yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Gece yarısı ameliyat ile alınan karaciğer Erzurum'a, 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut "Bugün yine Karadeniz bölgesinden organ bağışı oldu. Karadeniz bu konuda Türkiye birincisi. En çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışı ile insanlara can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ediyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.