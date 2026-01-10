Organize suça geçit yok

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, Hamuş kod adlı İsmail Atız liderliğindeki suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüyle ilgili 30 Aralık 2025 tarihinde 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik yeni tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 96 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kararlılık vurgusu yaptı. -