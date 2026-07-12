Antalya
'da, tartıştığı sürücünün araçla çarpması sonucu yaşamını yitiren Cemal Battal'ın (42) organları 5 hastaya umut oldu. Konyaaltı
ilçesi Hurma Mahallesi'nde 6 Temmuz'da yaşanan olayda Cemal Battal ile apartmanın önünde park halindeki araçta bulunan M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., aracını Battal'ın üzerine sürdü. Apartman kapısı ile araç arasında sıkışarak ağır yaralanan Battal, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanenin Organ Nakli Koordinasyon Birimi yetkililerinin görüştüğü Battal'ın yakınları, organ bağışında bulunma kararı aldı. Yapılan operasyonla Battal'dan alınan kalp, iki böbrek ve kornealar, nakil bekleyen 5 hastaya nakledilecek.