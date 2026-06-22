Organlarıyla umut oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün özel sporcularından ve atletizm camiasının sevilen isimlerinden Emrah Öztürk (33) geçtiğimiz hafta KTÜ Farabi Hastanesinde kalp ameliyatı geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören talihsiz gencin beyin ölümü gerçekleşti. Başarıları ve örnek kişiliğiyle tanınan Emrah Öztürk'ün ailesi örnek bir karar alarak organ bağışında bulundu. Yapılan bağışla birlikte Emrah Öztürk'ün organları nakil bekleyen hastalara umut olacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emrah Öztürk, İstanbul
'da düzenlenen Özel Sporcular İl Şampiyonası'nda 9 Nisan'da koşulan 5000 metre yarışında birincilik elde ederken, 10 Nisan'da yapılan 3000 metre yarışını da zirvede tamamlayarak çifte şampiyonluk yaşamıştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.