Örgüt üyesi villada yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda "serdengeçtiler" olarak bilinen gruba mensup olan ve hakkında yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma, gece vakti yağma, kasten yaralama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M. isimli şahıs, Çeşme'de bulunduğu villada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

OTOMATİK SİLAH, TABANCA VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

İzmir polisinin villada yaptığı aramalarda 1 adet 'uzi' olarak tabir edilen otomatik silah, 1 adet 7.65 mm çapında Beretta marka tabanca ve fişekler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.