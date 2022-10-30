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Giriş Tarihi: 30.10.2022 23:42 Son Güncelleme: 30.10.2022 23:44

Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 30 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 EKİM 2022)

ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır?

A- Boğaziçi üniversitesi
B- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
C- İstanbul Üniversitesi (CEVAP)
D- Hacettepe Üniversitesi


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Orhan Pamuk ve Aziz Sancar hangi üniversiteden mezun olmuşlardır?
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