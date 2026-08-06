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Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:33

Orhun Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın hayatını kaybetti

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Orhun Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın hayatını kaybetti. Eryalçın'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Çarşı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Orhun Kökçü’nün anneannesi Sebahat Eryalçın hayatını kaybetti
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu ve Afyonkarahisar'ın gurur kaynaklarından biri olan Orhun Kökçü, ailesinden gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın, hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından sevilen Sebahat Eryalçın'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere Emirdağ'da büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZESİ EMİRDAĞ'DA DEFNEDİLECEK

Merhume Sebahat Eryalçın için cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Sebahat Eryalçın, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanacak. Beşiktaş formasıyla yeni sezona hazırlanan milli futbolcu Orhun Kökçü'nün aldığı acı haber, ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasında da üzüntüyle karşılandı.

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#AFYONKARAHİSAR

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Orhun Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın hayatını kaybetti
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