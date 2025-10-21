Haberler Yaşam Haberleri ORİONİD METEOR YAĞMURU ZİRVEYE ULAŞIYOR! Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?
ORİONİD METEOR YAĞMURU ZİRVEYE ULAŞIYOR! Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?

Bu hafta gökyüzü meraklıları için eşsiz bir fırsat sunuyor; Orionid meteor yağmuru nihayet doruk noktasına ulaşıyor. Zirve günlerinde gecenin ilerleyen saatlerinde ışık kirliliğinden uzak bir noktada bu görsel şöleni yaşamak mümkün olacak. Pek çok fotoğraf sanatçısı ve gökyüzü gözlemcisi bu özel günlere hazırlanıyor. Peki; 2025 Ekim Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir?

Her yıl Ekim ayının sonlarına doğru gökyüzünde özel bir gösteri başlıyor: Orionid meteor yağmuru. Bu yıl, yüksek ışık etkinliği ve ay ışığına dair avantajlı koşullarla izleme açısından oldukça elverişli. Türkiye'den de gözlemlenebilecek bu göksel olayda, gökyüzüne yönelmek ve doğru zamanda doğru yerde olmak izleme keyfini katlıyor. Peki "meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?" İşte merak edilen tüm detaylar.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, gökyüzünde kayıp giden ışık çizgileriyle dikkat çeken bir meteor etkinliğidir. Temeli, ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı moloz ve toz parçacıklarının Dünya'nın atmosferiyle etkileşime girmesine dayanır.

Bu parçacıklar atmosferde saniyeler içinde yanarak "yıldız kayması" etkisi yaratır. Bu sebeple meteor yağmuru, gökyüzü severler için her yıl sabırsızlıkla beklenen bir doğa olayıdır.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2025 Orionid meteor yağmuru, Ekim ayının ortasından sonuna kadar aktif olacak. En yoğun dönemi yani "zirve noktası" ise 21-22 Ekim gecesi olarak tahmin ediliyor.

METEOR YAĞMURU NASIL GÖZLEMLENİR?

Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, gece yarısından sonra sabaha karşı olan saatler. Bu saatlerde gökyüzü karardıkça ve Orion Takımyıldızı ufukta yükseldikçe meteorların görülme sıklığı artıyor.

Şehir kalabalığından uzak temiz hava gözlemciler için tercih sebebi oluyor.

