Orkinos Bulut-2” operasyonu gerçekleştirildi: 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İEM Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu İstanbul merkezli, Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kars, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van' "Orkinos Bulut-2" operasyonu gerçekleştirildi.

138 ÜST DÜZEY SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakalandı.

15 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin MASAK tarafından tespit edilen, 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi.

5 AYRI ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile polisimiz arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldı. Orkinos Bulut-2 operasyonu kapsamında, hedefimizde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçları işlediklerini belirlendi.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.