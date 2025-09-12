Orman Dede 35 yıldır yeşillendiriyor

Kayseri'de 'Orman Dede' olarak tanınan Mustafa Tekin (78), yıllardır dağ eteklerini yeşillendiriyor. Almanya'da yaşadığı yıllarda doğaya olan hayranlığı artan Tekin, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra "Memleketim de daha yeşil olsun" diyerek 35 yıl önce başladığı bu yolculuğu, binlerce fidanın boy vermesiyle taçlandırdı. Tekin, Erciyes ve Ali Dağı'na meşe ve palamut ağaçları dikerek başladığı yolculukta büyük başarılar elde etti. Tekin, her gün ortalama 15 kilometre yürüyerek diktiği fidanları elleriyle suluyor ve onlara büyük bir özveriyle bakıyor.

'HOBİ DEĞİL YAŞAM TARZI'

Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı da ömrünü daha yeşil bir Kayseri sevdasıyla geçiren Mustafa Tekin'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Tekin, fidan dikme işini bir hobi değil yaşam amacı olarak gördüğünü belirterek, "Yaz kış demeden sağlığım elverdikçe her gün fidan dikmeye, diktiğim fidanlara bakmaya çıkarım. Vatana, vatandaşa hayırlı işler yapmak için bu kadar fidan dikiyorum. Kayseri'de olan ağaçların hepsinden var. Ceviz, dut, kayısı, erik, elma, meyve olarak aklınıza ne gelirse hepsi var. Özellikle çekirdek olarak badem dikiyorum. Bademlerin sonradan bir kısmına kayısı, bir kısmına erik, bir kısmına şeftali aşılıyorum. Bir de badem dikmemin sebebi kuraklığa fazla dayanır. Güz mevsimi 3-5 bin arası çekirdek dikerim" diyor.