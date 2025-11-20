Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımı: OGM personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak alımlarda başvuru süreci ve şartlar adayların gündeminde. Pek i, OGM personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifade l erini kullandı.
Paylaşımdaki grafiğe göre personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;
Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen
Ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker
Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak.
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Başvuru tarihleri belli olduktan sonra personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.