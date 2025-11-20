Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımı: OGM personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifade l erini kullandı.