Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapılacağını açıkladı. 2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda toplamda 1613 personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler "Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 1613 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte OGM personel alımı başvurusu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler…
Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 1613 personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak.
Kirişçi paylaşımına, "Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.
OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023
Orman Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde 1482 sözleşmeli personle ile 131 de geçici işçi alımı yapılacağını belirtti. Henüz alıma ilişkin kılavuz ve başvuru tarihi paylaşımı yapılmadı ancak ocak ayı içerisinde istihdamın yapılacağı bildirildi.
Bakan Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." sözlerine yer verdi.
OGM hesabından ise branşlara dair detaylar yayımlandı: Söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.