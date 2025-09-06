Orman yangını kontrol altına alındı! Ekipler hayvanlara elleri ile su verdi

Yangın söndürme çalışmalarının ardından ekipler, yangından etkilenen hayvanlara yardım eli uzattı. Orman İşletme Müdürlüğü personeli, susuz kalan bir kaplumbağaya elleriyle su vererek doğaya olan duyarlılıklarını bir kez daha gösterdi. Bu anlamlı an, yangınla mücadelede yalnızca ormanların değil, ormanda yaşayan canlıların da korunmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ÇABA

Yangına havadan helikopterlerle su atılarak müdahale edilirken, karadan da arazözler, ilk müdahale araçları ve hizmet araçlarıyla yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, doğanın korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin hem doğayı hem de ormanda yaşayan canlıları koruma çabası takdir topladı.