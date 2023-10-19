Haberler Yaşam Haberleri Orman yangınlarına ‘güvenli bölge’ önlemi
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:57 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:43

Orman yangınlarına ‘güvenli bölge’ önlemi

Elektrik dağıtımı hizmeti veren Toroslar EDAŞ, yangın çıkma riski olan ormanlık alanlardaki elektrik direklerinin altına mıcır veya grobeton dökerek direkle ağaçlar arasında alevlerin oluşmasını ve yayılmasını engellemek için güvenli bir alan oluşturuyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Orman yangınlarına ‘güvenli bölge’ önlemi

Toroslar EDAŞ, hizmet verdiği 6 ilde yangın tehlikesi bulunan ağaçlık alanlardaki elektrik direklerinin altına 3 metre yarıçapındaki bölgeye mıcır veya grobeton dökerek olası bir orman yangınını önlemek için harekete geçti. Şirket, 12,8 milyon liralık bir bütçe ayırdığı 'Yangın Önleme Prjoesi'yle elektrik dağıtımı yaptığı Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'deki orman varlığını korumayı hedefliyor.

AMAÇ YANGIN RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK

Elektrik dağıtım şirketi yüksek sıcaklıkların görüldüğü ve yangın tehlikesi olan ormanlık alanları kapsayan 'Yangın Önleme Projesi'ni geçtiğimiz Haziran ayında uygulamaya aldı. Proje ile yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek 'arkların' yaratacağı yangın tehlikesini en aza indirmek amaçlanıyor. Uzmanlar tarafından yangın riski oluşturabilecek bölgeler ve bu alanlardaki ayrıcalıklı direkler tek tek tespit ediliyor.

HEDEF 800 ADET ELEKTRİK DİREĞİ

Projenin başlamasından buya geçen 4,5 aylık sürede tespit edilen 180 adet direğin altına 10 cm kalınlığında ve 3 metre yarıçapındaki bir bölgeye mıcır veya grobeton döküldü. Yapılan işlem sayesinde elektrik direği ile kuru ot, ağaç dalı, kozalak ve ağaçlar arasında alevlerin oluşması ve yayılmasını engelleyecek güvenli bir alan oluşturuldu. 12.8 milyon lira bütçe ayrılan projede 2024 yılının ortasına kadar ormanlık alanlardaki yaklaşık 800 adet sigortalı ayırıcılı elektrik direğinde 'Yangın Önleme' uygulaması gerçekleştirilmesi ve yangın çıkma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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Orman yangınlarına ‘güvenli bölge’ önlemi
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