Ormanda alkol alan gençler arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ormanına giden 5 kişilik bir arkadaş grubu arasında, gecenin ilerleyen saatlerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada, H.B ile Cengiz Uçar yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavgada yaralanan H.B, otomobiline giderek av tüfeğini aldı. Kavga ettiği Cengiz Uçar'a kurşun yağdırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Cengiz Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan yaralı H.B, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde Savcılık inceleme yaptı. İncelemenin ardından Cengiz Uçar'ın cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.