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Giriş Tarihi: 25.09.2026

Ormanda bulunan ceset kayıp Tolgahan mı?

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Ormanda bulunan ceset kayıp Tolgahan mı?
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Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan cesedin, kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabileceği değerlendiriliyor. 8 ay önce çıktığı evine bir daha dönmeyen Tolgahan Karapınar'ın (35) kimliği geçtiğimiz ay Atatürk Kent Ormanı'nda bulunmuştu. AFAD ve arama kurtarma ekipleri dün de parçalanmış halde bir ceset buldu. Yakın çevrede Tolgahan Karapınar'a ait olduğu değerlendirilen tespih bulunurken, acılı anne Güllü Karapınar, "Onu her gece rüyalarımda görüyorum" dedi. Öte yandan, bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için şubat ayından bu yana kayıp ihbarında bulunan 3 ailenin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı bildirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ormanda bulunan ceset kayıp Tolgahan mı?
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