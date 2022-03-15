Haberler Yaşam Haberleri Ormanda bulunan "Zalim" yazılı mezar polisi alarma geçirdi
Giriş Tarihi: 15.3.2022 23:43

Ormanda bulunan "Zalim" yazılı mezar polisi alarma geçirdi

AA
Ormanda bulunan Zalim yazılı mezar polisi alarma geçirdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 gencin ormanlık alanda buldukları üzerinde "Zalim" yazılı mermerin bulunduğu mezar polis ekiplerini alarma geçirdi. Kazılan mezarın içinden poşet içerisinde yavru köpek ölüsü çıktı

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol kenarında ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç, üzerinde "Zalim" yazılı mermerin bulunduğu mezar görünümlü yeri fark etti.

Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.

Belediye ekipleri tarafından kazma ve kürekle açılan mezarda, poşet içerisinde ölü köpek yavrusu bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından mezar toprakla kapatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanda bulunan "Zalim" yazılı mezar polisi alarma geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA