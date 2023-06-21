Ormandan topladığı mantar sonu oldu

Çorum'da ormandan topladıkları yabani mantarları yiyen 21 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan 62 yaşındaki Dursun Özseçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çorum merkez ve bazı ilçelerinde ormanlık alanlardan topladıkları yabani mantarları yiyen 21 kişi zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri süren vatandaşlardan Dursun Özseçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.