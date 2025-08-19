Ormanlar Mehmetçiğe emanet

Toplantıda, özellikle yangınların en yoğun görüldüğü 0–400 metre rakımdaki alanlarda risklerin azaltılması, orman yangını açısından kritik günlerde uygulanacak Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile ilgili kamu kurum müdürleri ve kuruluş temsilcileri katıldı.

EN ETKİLİ ÇÖZÜM ÖNLEM ALMAK

Tüm kurum ve kuruluşların orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduğunu belirten Vali Şahin, "Hassas dönemlerde erken uyarı sistemleri ile bilgilendireceğiz. Kış boyunca vatandaşlarımıza yönelik eğitim faaliyetleri, yaz boyunca ise bilgilendirme ve uyarı çalışmaları devam edecek" dedi.

BURDUR'DA JANDARMA 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Öte yandan Burdur'da ise yangınların yangın çıkmaması için bölgede güvenlik güçleri 24 saat teyakkuz halindi. Vali Tülay Baydar Bilginhan, yangın çıkmaması için çalıştıklarını belrterek "Güvenlik güçlerimiz tarafından orman yangınlarının önlenmesine yönelik devriye faaliyetleri 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında meydana gelmesi muhtemel orman yangınlarını önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurları tarafından ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine devam edilmektedir." Diye konuştu.