Ormanlarda ve plajlarda tedbirler sonuç verdi: Yangın ve boğulma vakaları azaldı

Geçtiğimiz yıllarda hava sıcaklığı, insan ihmali ve çeşitli sebeplerle özellikle Antalya, Muğla ve İzmir'de meydana gelen orman yangınlarında büyük oranda düşüş gözlemlendi. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 tarihli verilerine göre yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı meydana geliyordu. Ancak halkın bilinçlendirilmesi ve ormanların İHA'larla gece gündüz fark etmeksizin havadan takip edilerek yangınlara dakikalar içinde müdahale edilmesi, yangın sayısını düşüren en önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı.

PLAJLAR 7/24 İZLENİYOR

Tedbirlerin meyvesini verdiği bir diğer alan ise plajlar oldu. Plaj güvenliği sadece cankurtaran ekipleriyle sınırlı kalmıyor. Polis ekipleri dronlarla sahili havadan denetlerken Sahil Güvenlik ekipleri de 7 gün 24 saat esasına göre hem karadan hem de denizden devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede ayrıca iki bot ve iki jet ski de aktif olarak görev yapıyor.

ŞİLE PLAJLARINDA CANKURTARAN SAYISI ARTTI

Bu iyi yönlü düşüşün gözlemlendiği plajlardan biri de İstanbul'un gözde sahillerinden Şile oldu. Cankurtaran sayısının artırılması, denetimlerin sıklaştırılması ve hem denizde hem karada sürdürülen 7/24 güvenlik uygulamaları sayesinde boğulma vakaları minimum seviyeye indirildi. Cankurtaran ekipleri iki haftada bir denetlenirken, plajlardaki her işletmede en az iki cankurtaran bulundurulması zorunlu tutuluyor. Şile'deki Ayazma Plajı'nda 60'ın üzerinde cankurtaran koordine bir şekilde hizmet veriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör