Ormanlarda yangın riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporlarına göre, temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte Balkanlar
ve Afrika
üzerinden gelecek çifte sıcak hava dalgası Türkiye
'yi etkisi altına alacak. Akdeniz ve Ege hattında sıcaklıkların birden 40 derecenin üzerine çıkacak, nisbi nem ise kritik eşik olan yüzde 20'nin altına gerileyecek. Bu ani değişim, orman tabanındaki otları sadece bir hafta içinde kurutarak adeta birer saman alevine dönüştürecek ve nem kalkanı, temmuzun ilk haftasında tamamen buharlaşmış olacak. Dolu olan barajlar, yangınlarla mücadelenin en büyük destekçisi olacak.