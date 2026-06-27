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Giriş Tarihi: 27.06.2026

Ormanlarda yangın riski

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Ormanlarda yangın riski
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporlarına göre, temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte Balkanlar ve Afrika üzerinden gelecek çifte sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Akdeniz ve Ege hattında sıcaklıkların birden 40 derecenin üzerine çıkacak, nisbi nem ise kritik eşik olan yüzde 20'nin altına gerileyecek. Bu ani değişim, orman tabanındaki otları sadece bir hafta içinde kurutarak adeta birer saman alevine dönüştürecek ve nem kalkanı, temmuzun ilk haftasında tamamen buharlaşmış olacak. Dolu olan barajlar, yangınlarla mücadelenin en büyük destekçisi olacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BALKANLAR #AFRİKA #TÜRKİYE

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Ormanlarda yangın riski
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