Ormanların kahramanları yurda döndü

Yeşil vatan için teyakkuz- da olan Türkiye
, farklı coğrafyaların da imdadına koşuyor. Fransa
'da yangın söndürme mücadelesine katılan iki uçak görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin güçlü hava filosu, yetişmiş insan kaynağı, operasyon kabiliyeti ve teşkilat tecrübesiyle orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çekti.Yumaklı, "Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizle ihtiyaç duyan ülkelerin ormanlarını korumak için de havalanıyoruz" dedi. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
da Türkiye'nin ülkesindeki orman yangınlarına müdahale için 2 yangın söndürme uçağı göndermesinin ardından sanal medyadan Türkçe, "Teşekkürler Türkiye" paylaşımında bulunmuştu.