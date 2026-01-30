Ormanlık alandaki sır ölümde siyanür şüphesi!

Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp olan Murat Arslan'a ait olduğunu belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.