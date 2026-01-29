Haberler Yaşam Haberleri Örnek temizlik
Giriş Tarihi: 29.01.2026

Örnek temizlik

Sapanca Gölü kıyısını halka açmak için ilk adım atıldı. 6 kilometrelik sahil boyunca toplam 89 kaçak yapı ve iskele dün ekiplerce kaldırıldı

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Örnek temizlik
  • ABONE OL
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde Sapanca Gölü kıyılarının vatandaşla buluşturulması için başlatılan Sapanca Park Projesi kapsamında başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı. Sahil boyunca doğal dokuya uygun, vatandaşların ve ziyaretçilerin gölün doğasıyla buluşması için başlatılan projede toplamda 89 kaçak iskele kıyı şeridinden kaldırıldı. 89 iskelenin 61'i sahipleri tarafından, 28'i SASKİ tarafından kaldırıldı. Böylece göl kıyısı kaçak yapılardan arındırıldı.



GÖL KORUNACAK
Sahil şeridinde şimdi sıra, bölgenin tabiatıyla bütünleşen, destinasyonun tahrip edilmesini önleyecek olan Sapanca Park Projesi'nin inşasına geldi. Çalışma tamamlandığında tüm ziyaretçiler, Sapanca Gölü'nü boydan boya gezip dolaşabilecek, oluşturulacak sosyal donatı alanlarında keyifle vakit geçirecek. Belediyeden yapılan açıklamada "Sakarya'mızın en büyük değeri olan Sapanca Gölü'müzün korunması, geleceğe miras bırakılması için başlattığımız kıyı şeridi temizleme çalışmalarında neticeye ulaşılmıştır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Örnek temizlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz