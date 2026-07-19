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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Örnekköy’de kentsel dönüşüm isyanı

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4'üncü etaplarında dairelerini teslim alamadıklarını belirten hak sahipleri, şantiye önünde anahtarlı eylem düzenledi. Sembolik olarak anahtar sallayan vatandaşlar, yıllardır süren mağduriyetlerinin sona ermesini istedi. Grup adına konuşan Ersan Şen, 2019'da evlerini boşalttıklarını, 2021'de temeli atılan konutların 2024 Ocak'ta teslim edileceğinin vaat edildiğini ancak aradan geçen iki yıla rağmen sözlerin tutulmadığını söyledi. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığını belirten Şen, verilen tarihlerin sürekli ertelendiğini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Örnekköy’de kentsel dönüşüm isyanı
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