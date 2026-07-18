Örnekköy’de kentsel dönüşüm isyanı: Büyükşehir’e ’teslim’ çağrısı!

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Grup adına açıklama yapan Ersan Şen, verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "2019 yılında bizler evlerimizden, yurtlarımızdan edildik ve mahallemizi boşalttık. Yıkım süreci de uzun sürdü. 2021'de temel atıldı ve bize 2024 yılı ocak ayında evlerimize kavuşacağımız söylendi. Fakat o sözler yerine gelmediği gibi, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala evlerimiz teslim edilmedi. Binalarımız yüzde 95 bitmiş durumda ancak bazı sebeplerden dolayı bizi sürekli erteliyorlardı. Ağustos-eylül ayında evlerin artık teslim edilmesini istiyoruz." diye konuştu.