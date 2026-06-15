Orta Asya kültürü geleceğe taşınıyor

Kökeni Orta Asya'ya dayanan kabak kemanenin "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanlı ustası Taşkın Tuncer, bu önemli kültürel mirası yaşatmak için bilgi ve tecrübesini aktaracak çıraklar arıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Tuncer'in bağlama ve halk oyunlarına ilgisi lise döneminde başladı. Halk oyunları yarışmalarında kemane eğitmeni Özgür Çelik
'in icrasından etkilenen Tuncer, kabak kemaneye yöneldi. Tuncer, 16 metrekarelik dükkanında yaptığı kabak kemaneleri meraklılarına ulaştırıyor. Tuncer, ustalığıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanını aldı. Taşkın Tuncer, kabak kemanenin kültürel bir öğe olarak yaşatılmasına olan inancını dile getirerek, "Bayrağı teslim edebileceğim, 'yardımcım' ya da 'çırak' diyebileceğim hiç kimseye ulaşamıyorum. Destek vermeme, bu anlamda katkı sağlayacağımı düşünmeme rağmen enstrüman yapımcılığına dair bir girişimde bulunan kimseyi görmedim." ifadelerini kullandı.