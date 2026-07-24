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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Orta yaşlarda TV süresine dikkat

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Orta yaşlarda TV süresine dikkat
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Uzun süre hareket etmeden kalmanın vücudumuzda oluşturduğu olumsuz etkilere dair yeni bir araştırma daha yayımlandı. Bu kez televizyon karşısında geçirilen süreye odaklanıldı. Çalışmayı ABD'de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi yürüttü. Sonuçları Alzheimer's and Dementia dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma kapsamında yaş ortalaması 53 olan yaklaşık 1.700 yetişkinin verileri incelendi. Çıkan sonuçlara göre, orta yaşta sık televizyon izleyenlerin beyin hacmi yıllar geçtikçe küçülüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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