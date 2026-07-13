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Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:56

Ortaca Devlet Hastanesi’nde korkutan yangın

Muğla’nın Ortaca Devlet Hastanesi’nin kazan ve jeneratör dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay kısa süreli paniğe neden oldu.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Ortaca Devlet Hastanesi’nde korkutan yangın
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Ortaca ilçesinde bulunan Ortaca Devlet Hastanesi'nin kazan ve jeneratör dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane çevresinde kısa süreli paniğe yol açan olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 4 yangın söndürme aracı ve 10 personelle alevlere müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, hastanenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, kazan ve jeneratör dairesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Hastanenin teknik bölümünde çıkan yangının servisler ile hasta bakım alanlarına ulaşmadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Olay sırasında hastanede herhangi bir tahliye gerektirecek durumun oluşmadığı öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

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Ortaca Devlet Hastanesi’nde korkutan yangın
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