Ortağından akılalmaz vurgun planı! Rus iş insanına sahte e- imzayla 250 milyonluk haciz şoku

'250 MİLYON LİRALIK BORÇ GÖRÜNÜYOR'

Enver Sezer'in avukatı Muhammet Tokalı, soruşturma dosyasındaki delillerin sabit olduğunu belirterek, "Savcılık da yurda giriş-çıkış kayıtlarını inceleyerek müvekkilimin o tarihte Türkiye'de olmadığını tespit etti. Ardından bu elektronik imza kullanılarak UYAP sistemi üzerinden icra dosyasına borcu kabul ve itirazdan feragat dilekçesi sunuluyor. Sonrasında icra takibi kesinleşiyor ve haciz işlemleri başlıyor. Savcılık burada bilişim sistemleri kullanılarak işlenmiş bir dolandırıcılık şüphesi bulunduğunu değerlendirip dava açmış. Ancak icra işlemleri devam ediyor. Müvekkilimin banka hesaplarına haciz konuldu, malları üzerinde işlemler yapıldı. İsnat edilen borç, 10 milyon Türk Lirası ve 500 bin avro olarak gösterildi. Daha sonra bu borç üzerinden Türk Lirası kısmına yüzde 100, avro kısmına yüzde 50 faiz işletildi ve dosya bugün yaklaşık 250 milyon liralık büyüklüğe ulaştı" diye konuştu.