Ortahisar’ın ünü sınırları aştı

Nevşehir Kapadokya'nın eşsiz güzellikleriyle öne çıkan Ortahisar, uluslararası ölçekte hazırlanan "En Güzel 50 Destinasyon" listesinde 40. sırada yer aldı. Türkiye'den listeye giren tek köy olan Ortahisar, bu başarısıyla bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere merkezli Unforgettable Travel Company tarafından hazırlanan ve seyahat uzmanlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan listede, doğal güzellikler, tarihi doku, kültürel zenginlik ve yaşam kalitesi temel alındı. Avrupa'dan Asya'ya, Norveç'ten Japonya'ya kadar birçok ülkenin köyleri arasında yer alan Ortahisar, Türkiye'yi tek başına temsil etme gururunu yaşadı. Meksika'nın Kapadokya- Mersin Fahri Konsolosu ve turizmci Yavuz Demir, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortahisar'ın tarihi mirası ve doğal güzellikleri yalnızca ülkemiz için değil, tüm dünya için bir değer. Bu listeye girmek, Kapadokya'nın uluslararası alandaki önemini bir kez daha ortaya koydu" dedi. Ortahisar; Ortahisar Kalesi, tarihi sokakları, vadileri ve eşsiz gün batımı manzaralarıyla ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. Artık yalnızca Kapadokya'nın değil, dünyanın en güzel köylerinden biri olarak da adını yazdırmış durumda.