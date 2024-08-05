Ortak ev arkadaşları ayırdı

İstanbul'da yaşayan Gülin C. (47), yurt dışında yaşayan yakın arkadaşı Belma Ö., Ataşehir'de ortaklaşa bir ev aldı. Tapuda eşit haklara sahip olan iki kadının arkadaşlığı bir süre sonra bozulmaya başladı. Gülin C. 7 Kasım 2023'te daireye gittiğinde evdeki çiçeklerini kapının önünde buldu. Kapıyı açmak isteyen Gülin C.'nin anahtarı da kapıyı açmayınca büyük şaşkınlık yaşadı. İddiaya göre Belma Ö., Gülin C.'nin çiçeklerini kapının önüne atıp kapının kilidini değiştirdikten sonra yurt dışına döndü. Evin yarı yarıya ortağı olan Gülin C. durumu savcılığa bildirdi. Savcılığın başlattığı soruşturmadan ise emsal bir karar çıktı. İkilinin bu ortaklıkla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde süren davalarının bulunduğunu belirten savcılık, incelenen belgeler neticesinde evin Gülin C. ve Belma Ö. adına kayıtlı olduğunu, bu nedenle ikisinin de taşınmaz üzerinde hak sahibi ve malik olduğunu vurgulayarak takipsizlik kararı verdi.