Ortakların kavgası katliamla bitti

Bursa
'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi yolu üzerine hurdalık işleten iki ortak Emre Gürdüç (31) ve Berkan Onur (30), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen Emre Gürdüç, eline aldığı baltayla ortağı Berkan Onur'un başına vurdu. Onur, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Berkan Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Emre Gürdüç ise gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan baltaya el konuldu. Berkan Onur'un cenazesi, incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör