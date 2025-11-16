Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy’deki faciada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Acılı dededen yürek burkan hikaye!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 12:15 Son Güncelleme: 16.11.2025 12:23

Ortaköy’deki faciada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Acılı dededen yürek burkan hikaye!

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar ve anne tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Taziye evinde hüzünlü bekleyiş sürerken, acılı dede yürek burkan hikayeyi böyle anlattı.

AA Yaşam
Ortaköy’deki faciada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Acılı dededen yürek burkan hikaye!

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor.

'HAYALLERİ BURASIYDI'

İlçede taziyeleri kabul eden, kızı ve torunlarının acısını yaşayan Mustafa Çelik, "Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan, gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı, hayalleri burasıydı" dedi.

SON GÖRÜŞMESİ OLDUĞUNU BİLMEDEN…

Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi. Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı." Şeklinde konuştu.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi. Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaköy’deki faciada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Acılı dededen yürek burkan hikaye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz