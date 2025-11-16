Ortaköy’deki faciada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Acılı dededen yürek burkan hikaye!

SON GÖRÜŞMESİ OLDUĞUNU BİLMEDEN…

Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi. Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı." Şeklinde konuştu.