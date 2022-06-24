Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS başvuruları bekleniyor. Mayıs ayında alınan lisans başvurularının ardından ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Bu kapsamda; Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman alınacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.