Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS başvuruları bekleniyor. Mayıs ayında alınan lisans başvurularının ardından ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Bu kapsamda; Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman alınacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?