Haberler Yaşam Haberleri Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:57

Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılım gösterecek olan binlerce kişi KPSS başvuruları ile sınav takvimini öğrenmek istiyor. İlk olarak Mayıs ayında lisans başvuruları alınmış olup şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor olacak. Başvuru işlemlerinin alınmasının ardından Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM takvimi doğrultusunda yer alan tarihlere göre düzenlenecek. Peki; 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte bilgiler.

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS başvuruları bekleniyor. Mayıs ayında alınan lisans başvurularının ardından ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Bu kapsamda; Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman alınacak? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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Ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde?
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