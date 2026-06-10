Ortaokul öğrencisi Erdem bıçaklanarak öldürüldü

İzmir
'de Karşıyaka
iskelesi otobüs duraklarında önceki akşam meydana gelen olayda, Erdem Demir (15) ve C.C.(18) ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeden geçen devriye ekibinin müdahale etmesi sonucunda gruplar ayrıldı. Daha sonra taraflar Karşıyaka anıt önünde tekrar buluşarak kavgaya tutuştu. Çıkan arbedede karnından bıçaklanan Demir, olay sonrası caddenin karşısında bulunan kafeye sığındı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.C. ve yanında bulunan 6 arkadaşı gözaltına alındı.