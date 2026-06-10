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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Ortaokul öğrencisi Erdem bıçaklanarak öldürüldü

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Ortaokul öğrencisi Erdem bıçaklanarak öldürüldü
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İzmir'de Karşıyaka iskelesi otobüs duraklarında önceki akşam meydana gelen olayda, Erdem Demir (15) ve C.C.(18) ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeden geçen devriye ekibinin müdahale etmesi sonucunda gruplar ayrıldı. Daha sonra taraflar Karşıyaka anıt önünde tekrar buluşarak kavgaya tutuştu. Çıkan arbedede karnından bıçaklanan Demir, olay sonrası caddenin karşısında bulunan kafeye sığındı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.C. ve yanında bulunan 6 arkadaşı gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR #KARŞIYAKA

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Ortaokul öğrencisi Erdem bıçaklanarak öldürüldü
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