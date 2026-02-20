Haberler Yaşam Haberleri Ortaokulda 'Cıva' alarmı: 14 öğrenci hastanelik oldu!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 14:54

Ortaokulda 'Cıva' alarmı: 14 öğrenci hastanelik oldu!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda sınıfta yere cıva döküldü. Sınıftaki 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Ortaokulda ’Cıva’ alarmı: 14 öğrenci hastanelik oldu!
  • ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu.

14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 14 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hastanedeki tedavisi sürerken; AFAD ekipleri, sınıfta inceleme yaparak dökülen maddenin güvenli şekilde toplanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaokulda 'Cıva' alarmı: 14 öğrenci hastanelik oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz