Haberler Yaşam Haberleri Oruçluyken Banyo Yapılır Mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar Mı, Zedeler Mi?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:43 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:43

Oruçluyken Banyo Yapılır Mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar Mı, Zedeler Mi?

Ramazan orucu, bedenen yapılan ve Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Bunun haricinde de insanlar kaza ya da nafile oruç tutabilirler. Oruçken banyo yapılır mı sorusu da bu ibadet esnasında akla gelenlerden biridir. Oruçluyken banyo yapılır mı araştırmasına öncelikle hadis kaynaklarından başlanmalıdır. Oruçluyken duş alınır mı veya banyo yapmak orucu bozar mı sorusunu sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Oruçluyken Banyo Yapılır Mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar Mı, Zedeler Mi?

Oruçken banyo yapılır mı araştırmasında diyanet kaynakları sizlere yol gösterecektir. Konu ile ilgili diyanet kaynaklarında da fetva verilmiştir. Oruçluyken banyo yapılır mı incelemesinde hadis kaynaklarında istediğiniz bilgi mevcuttur. Oruçluyken duş alınır mı şeklinde internet üzerinden de güvenilir kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz. Banyo yapmak orucu bozar mı sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Oruçken Banyo Yapılır Mı?

Oruç ibadeti, yeme içme ve nefsin terbiye edilmesi kapsamında bir kısım kısıtlamaların olduğu bir ibadettir. Oruç, İslam'ın 5 şartından biridir. Burada belirtilen farz oruçtan kasıt Ramazan orucudur. Oruçlu iken yeme içme eylemlerinin hiçbiri yapılamaz. Bunun yanında nefsin terbiyesi kapsamında da bir kısım eylemlerden kaçınmak gerekir.

Oruçlu iken banyo yapılıp yapılmayacağı merak edilen konular arasındadır. Konu ile ilgili hadis kaynakları ve diyanet fetvası incelendiğinde oruçlu iken banyo yapılmasında bir sakınca olmadığı anlaşılmaktadır. Tabi banyo yaparken boğazdan suyun geçmesi ya da genze su kaçması gibi durumlar orucu bozar.

Oruçluyken Banyo Yapılır Mı?

Banyo yapmanın orucu bozup bozmayacağı ile ilgili sünnet kaynaklarına öncelikli olarak başvurulmalıdır. Hz. Aişe ve Ümmü Seleme, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in imsak vaktinden sonra banyo yaptığını rivayet etmişlerdir. Söz konusu rivayet Buhari kaynaklarında da mevcuttur.

Diyanet fetva kurulu tarafından yapılan değerlendirme de oruçlu iken duş alınmasında herhangi bir sakınca olmadığı yönündedir. Yapılan araştırma neticesinde oruçlu iken banyo yapılmasının uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

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Oruçluyken Banyo Yapılır Mı? Banyo Yapmak Orucu Bozar Mı, Zedeler Mi?
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