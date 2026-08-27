Haberler Yaşam Haberleri Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:44

Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!

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Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Örümcek Adam'ın çalıştığı bina artık milyonerler kulübü! Yıkılır demişlerdi, şimdi en ucuz daire 11 milyon dolar!
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