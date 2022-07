Osman Sezgin kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin nereli, hangi görevlerde bulundu?

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Osman Sezgin, babası devlet memuru olduğu için ilkokul, ortaokul ve liseyi farklı şehirlerde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirilmiştir. Sezgin, ayrıca Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yapmıştır.

TRT 1'de yayınlanan sabah gençlik programına uzman konuşmacı olarak katılan Osman Sezgin, 2020 yılından beri her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.

1992 yılında Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yapmıştır.

Pek çok Milli Eğitim Şurasına katılan Sezgin, 19. ve son yapılan 20. Millî Eğitim Şuralarına özel davetli olarak katılmıştır. Çeşitli bilimsel projeler yürütmüş ve birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

"Foundation of Tolerance in Turkish Culture" isimli, Londra merkezli Routledge The European Legacy Dergisi'nde yayımlanan eseri TÜBA 2007 Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı ödülüne layık görülmüştür. Ulusal ve uluslararası dergilerde pek çok yayına sahip ve yine pek çok bilimsel dergide hakem ve yayın kurulunda yer alan Osman Sezgin, Eğitim: Kavram ve Kuram ve Kültürel Psikoloji Bağlamında Şahsiyet Bütünlüğü adlı kitapları kaleme almıştır.

Türkiye ve Avrupa'da sayısız seminerler veren Osman Sezgin, Avrupa'da pek çok ülkede 6 sene boyunca eğitim kurumlarında araştırmalar yapmış ve konferanslar vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok eğitim kurumuna danışmanlık yapmıştır.

2000 yılında Kalem Vakfı Okulları'nı kuran Sezgin, burada eğitim danışmanlığı görevini yürütmektedir. Kalem Akademi ve Kalem Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü Başkanlığı, Kalem Vakfı Yayınları ve TR Dizin gibi ulusal ve prestijli uluslararası dizinler tarafından taranan Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi kurucu yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

1995 yılından bu yana Türk Gençlik Vakfı Başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı Başkanlığı görevlerine devam eden Sezgin, evli ve üç çocuk babasıdır.