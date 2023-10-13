Osmangazi Köprüsü’nde zincirleme kaza: 9 yaralı

OsmangaziKöprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Kocaeli'nden Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki panelvana arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın iki otomobile çarptığı görülüyor. Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu arada Muğla'nın Ula ilçesinde kayalıklara çarparak parçalanan TIR'ın sürücüsü Fırat Özcan (24) hayatını kaybetti. Bodrum ilçesinde ise motosikleti ile istinat duvarına çarpan Cengizhan Kır (25) yaşamını yitirdi.