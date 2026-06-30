Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 25 tutuklama

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri il merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik harekete geçti.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalarda 26 Haziran'da Osmaniye merkezli Ankara ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
ADRESLERDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon anları dronla görüntülendi. Adreslerdeki aramada 8 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 bin 242 tabanca mermisi, 97 av tüfeği fişeği, 23 şarjör, 207,65 gram skunk, 80,61 gram bonzai, 1,84 gram esrar, 0,74 gram fubinica ile 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.