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Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:42

Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 25 tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

DHA Yaşam
Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 25 tutuklama
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri il merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik harekete geçti.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalarda 26 Haziran'da Osmaniye merkezli Ankara ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon anları dronla görüntülendi. Adreslerdeki aramada 8 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 bin 242 tabanca mermisi, 97 av tüfeği fişeği, 23 şarjör, 207,65 gram skunk, 80,61 gram bonzai, 1,84 gram esrar, 0,74 gram fubinica ile 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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25 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#OSMANİYE

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Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 25 tutuklama
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