Osmaniye merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 107 gözaltı 52 tutuklama

107 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kırmızı bültenle aranan şahısların liderliğini yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt liderlerinden B.G.Y.'nin de aralarında bulunduğu 107 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 kilogram madde, 28 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 6 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bin 115 fişek, tabanca susturucuları, şarjörler, kesici-delici aletler, silah parçaları, örgütsel amaçla kullanılan cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 151 bin 575 TL ve 10 bin 700 dolar ele geçirildi.