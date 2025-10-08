Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de acı kaza: Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 15:53

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Ağır yaralanan 55 yaşındaki Adem Altun hayatını kaybetti.

Acı kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Çona köyü mevkiinde meydana geldi. Adem Altun (55) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse arkadan çarptığı ve sürücünün savrularak bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

