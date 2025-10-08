Osmaniye’de acı kaza: Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse arkadan çarptığı ve sürücünün savrularak bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.