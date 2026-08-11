Osmaniye’de acı kaza! Traktör dere yatağına devrildi: Yaşlı çift hayatını kaybetti!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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