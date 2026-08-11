Osmaniye’de acı kaza! Traktör dere yatağına devrildi: Yaşlı çift hayatını kaybetti!

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde meydana gelmişti. Mehmet Say'ın (70) tarla dönüşü yokuş aşağı kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle yan yatarak yol kenarındaki dere yatağına devrilmişti.
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Traktörün altında kalan Mehmet Say ile yanında bulunan eşi Elif Say'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.