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Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:52

Osmaniye’de acı kaza! Traktör dere yatağına devrildi: Yaşlı çift hayatını kaybetti!

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Sürücünün kontrolü kaybettiği traktör devrildi. Sürücü Mehmet Say ile eşi Elif Say feci olayda hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Osmaniye’de acı kaza! Traktör dere yatağına devrildi: Yaşlı çift hayatını kaybetti!
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Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde meydana gelmişti. Mehmet Say'ın (70) tarla dönüşü yokuş aşağı kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle yan yatarak yol kenarındaki dere yatağına devrilmişti.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Mehmet Say ile yanında bulunan eşi Elif Say'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE #KAZA

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Osmaniye’de acı kaza! Traktör dere yatağına devrildi: Yaşlı çift hayatını kaybetti!
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