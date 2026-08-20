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Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:49

Osmaniye’de acı olay! Sumak toplamak için gitti canından oldu: Ekipler yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşlarındaki Cezire Avlukyarı’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Ekipler talihsiz kadının cansız bedenine ulaşırken acı haberi alan yakınları olay yerinde kriz geçirdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Osmaniye’de acı olay! Sumak toplamak için gitti canından oldu: Ekipler yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı!
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Olay, Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sumak toplamak için kırsal alana giden Cezire Avlukyarı'ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve köylüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Yapılan aramalar sonucu Avlukyarı, engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bölgeye AFAD ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Avlukyarı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, engebeli arazi şartları nedeniyle traktörle taşınarak cenaze aracına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE

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Osmaniye’de acı olay! Sumak toplamak için gitti canından oldu: Ekipler yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı!
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