Osmaniye’de acı olay! Sumak toplamak için gitti canından oldu: Ekipler yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı!

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sumak toplamak için kırsal alana giden Cezire Avlukyarı'ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve köylüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.