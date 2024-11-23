Osmaniye’de akıllara durgunluk veren olay: İmam ve müezzini darbetti! İşte o anlar...

Hastaneye giderek darp raporu alan imam Mehmet Demir ve müezzin Nasuf Yılmaz, Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili açıklama yapan Türk Diyanet Vakıf -Sen Şube Başkanı Mustafa Altun, "Akşam namazı esnasında Başdoğan Camii imamı Mehmet Demir ve müezzin Nasuf Yılmaz hocam görevlerinin başındayken dernek başkanı tarafından saldırıya uğradı. Biz sendika olarak bu iki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bunun bir daha tekrarlanmaması için olayın takipçisi olacağız.