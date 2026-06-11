Osmaniye’de cezaevi önünde dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tutup otomobille kaza yaptı: Araç gasp edip kaçtı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Toprakkale ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun otoparkında meydana geldi. A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), 01 BGP 921 plakalı otomobille cezaevi önüne gelerek husumetli oldukları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) tabanca ve tüfeklerle ateş etti. Açılan ateşte M.R.K. ile A.G. yaralandı.