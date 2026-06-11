Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de cezaevi önünde dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tutup otomobille kaza yaptı: Araç gasp edip kaçtı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:59

Osmaniye’de cezaevi önünde dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tutup otomobille kaza yaptı: Araç gasp edip kaçtı!

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Cezaevi önünde husumetli oldukları kişilere silahla ateş açıp 2 kişiyi yaralayan 3 şüpheli, kaçarken kaza yaptı. Dehşet saçan şüpheliler başka bir otomobili çalıp uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Osmaniye’de cezaevi önünde dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tutup otomobille kaza yaptı: Araç gasp edip kaçtı!
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Olay, saat 12.00 sıralarında Toprakkale ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun otoparkında meydana geldi. A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), 01 BGP 921 plakalı otomobille cezaevi önüne gelerek husumetli oldukları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) tabanca ve tüfeklerle ateş etti. Açılan ateşte M.R.K. ile A.G. yaralandı.

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Saldırının ardından otomobille uzaklaşan şüpheliler, virajda kaza yaptı. Şüpheliler, trafikteki başka bir sürücünün otomobilini gasbederek bölgeden uzaklaştı.

ARAÇTAN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 tabanca ile 1 av tüfeği bulundu.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan M.R.K. ve A.G., sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE

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