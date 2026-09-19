Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de dehşet: Baba oğlunu tahrayla öldürdü!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:53

Osmaniye'de dehşet: Baba oğlunu tahrayla öldürdü!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Fevzi T., tartıştığı oğlu Aydın T.'yi tahrayla öldürdü, gelini ve torununu ise yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın T. 'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı gelin ile torun hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam
  • ABONE OL

Osmaniye'nin Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'de Fevzi T. ile evinde kaldığı oğlu Aydın T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AİLE İÇİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmada Fevzi T, evde bulunan tahrayla oğlu Aydın ile gelini Mehtap ve torunu A.T'ye saldırdı.Kavgayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Mehtap T. ve kızı A.T. sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Fevzi T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de dehşet: Baba oğlunu tahrayla öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA