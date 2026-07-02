Osmaniye’de dehşete düşüren anlar! Baba-oğul kurşunların hedefi olmuştu: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay, 13 Haziran günü Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ve İrfan Tamer arasında tartışma çıktı. Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un da katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan ve Yusuf Tamer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.