Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de dehşete düşüren anlar! Baba-oğul kurşunların hedefi olmuştu: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.07.2026 10:14 Son Güncelleme: 2.07.2026 10:17

Osmaniye’de dehşete düşüren anlar! Baba-oğul kurşunların hedefi olmuştu: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti!

Osmaniye’de meydana gelen tartışmada iki aile karşı karşıya geldi. Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un da katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Korkunç olayda vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan Tamer hayatını kaybederken Yusuf Tamer ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Osmaniye’de dehşete düşüren anlar! Baba-oğul kurşunların hedefi olmuştu: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti!
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Olay, 13 Haziran günü Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ve İrfan Tamer arasında tartışma çıktı. Sinan Tamer'in oğlu Alperen ile İrfan Tamer'in oğlu Yusuf'un da katılımıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İrfan ve Yusuf Tamer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan İrfan Tamer, kurtarılamadı. Olay günü hayatını kaybeden İrfan Tamer'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Polis, Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hastanedeki tedavisi süren Yusuf Tamer de bu sabah hayatını kaybetti. Tamer'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE

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Osmaniye’de dehşete düşüren anlar! Baba-oğul kurşunların hedefi olmuştu: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti!
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